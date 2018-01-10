Тренер "Бристоля": "Гвардьола сказал, что мы играли лучше, чем большинство команд чемпионата Англии"

Главный тренер "Бристоль Сити" Ли Джонсон доволен игрой своей команды в матче 1/2 финала Кубка английской лиги Кубка Англии с "Манчестер Сити" (1:2). По словам специалиста, футболист действовали великолепно.

– Горжусь своей командой. Они были разочарованы пропущенным голом, но играли великолепно, – приводит BBC слова Джонсона. – Мы попытались показать свой футбол, в связи с чем у "Манчестер Сити" были некоторые проблемы.

"Бристоль" показал всему миру, что мы – хорошие футболисты. Наши игроки не испугались. Гвардьола сказал мне, что мы играли лучше, чем большинство команд чемпионата Англии.