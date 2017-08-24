Тренер академии "Халла": "Слуцкий верит в нашу молодежь, раз он ее выпустил против "Донкастера"

Тренер академии "Халл Сити" Джон Бил отметил, что был рад видеть воспитанников клуба в матче 1/32 финала Кубка английской лиги против "Донкастера" (0:2). Несмотря на результат, специалист испытывал гордость из-за того, что на поле появилось девять дебютантов.

- Было здорово видеть, что наши парни получили возможность сыграть за первую команду в матче против "Донкастера" – цитирует пресс-служба клуба Била. – На поле вышли девять дебютантов, восемь из них - выпускники академии. Эта ночь стала особенной для всех.

Все ребята отлично выступили, но результат расстроил. Но это матч, которым нам стоит гордиться. Отложив результат в сторону, этот момент стал одним из самых важных в моей карьере, ведь я видел, как за первую команду играют наши воспитанники.

Тот факт, что тренер доверил ребятам место в стартовом составе, показывает его веру в нашу молодежь, в работу нашей академии. Именно поэтому мы здесь – мы создаем футболистов для первой команды.

Некоторые из этих ребят были с нами в течение долгого времени - задолго до моего приезда. Все, кто работал с ними, могут гордиться и могут быть удовлетворены тем, что они вышли на поле. Это плоды коллективной работы - от меня до академии, вплоть до тех сотрудников, которые работают на матчах.