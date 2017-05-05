Травмированный Коулман продлил контракт с "Эвертоном"

Защитник Шеймус Коулман подписал новый контракт с "Эвертоном", сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение с 28-летним ирландцем рассчитано на 5 лет.

- Я очень рад, что подписал новый контракт, - сказал Коулман. - Я здесь уже давно, и это особый клуб, который многое для меня значит. Все было согласовано уже давно, и я должен был подписать его после международного перерыва, но, к сожалению, получил травму. Тем не менее руководство сообщило: "Не беспокойся, когда вернешься, контракт все еще будет ждать тебя. Теперь я хочу доказать свою состоятельность, когда вернусь на поле.

Напомним, игрок в конце прошлого месяца в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Уэльса (0:0) получил перелом малоберцовой кости и сейчас проходит курс реабилитации.

Коулман сломал ногу в матче с Уэльсом