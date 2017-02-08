Трансферы Реброва и Жо названы худшими в истории "Тоттенхэма" и "Ман Сити"

ESPN составил список лучших и худших трансферов в истории клубов английской премьер-лиги. Главной неудачей на трансферном рынке для "Эвертона" названа покупка у "Локомотива" Умара Ньясса. Форвард обошелся ливерпульцам в 13,5 миллиона фунтов, провел на поле всего 142 минуты и был отдан в аренду в "Халл".

Главной неудачей "Манчестер Сити" также стал трансфер игрока из чемпионата России - Жо перешел в клуб за 19 миллионов фунтов и отметился всего 1 голом в 21 матче.

Худшим трансфером в истории "Тоттенхэма" назван переход из киевского "Динамо" Сергея Реброва за рекордные для клуба на тот момент 11 миллионов фунтов. Форвард отметился 10 голами в 59 матчах за лондонцев, ушел в аренду в "Фенербахче", после чего бесплатно достался "Вест Хэму". Напомним, что в 2008 году он завершил карьеру в "Рубине" и помог команде впервые в истории стать чемпионом России.

Полностью список удачных и неудачных трансферов выглядит следующим образом: "Челси" - Фрэнк Лэмпард, Уинстон Богарде; "Арсенал" - Тьерри Анри, Жервинью; "Манчестер Юнайтед" - Эрик Кантона, Бебе; "Ливерпуль" - Кенни Далглиш, Эль-Хаджи Диуф; "Манчестер Сити" - Яя Туре, Жо; "Тоттенхэм" - Гарет Бэйл, Сергей Ребров; "Лестер" - Н'Голо Канте, Аде Акинбийи; "Борнмут" - Хэрри Артер, Токело Рантье; "Бернли" - Майкл Дафф, Леон Корт; "Кристал Пэлас" - Эндрю Джонсон, Амир Карич; "Эвертон" - Микел Артета, Умар Ньясс; "Халл Сити "- Иэн Эшби, Джимми Баллард; "Мидлсбро" - Жунинью, Афонсо Алвес; "Суонси" - Мичу, Бафетимби Гомис; "Стоук Сити" - Райан Шоукросс, Уилсон Паласиос; "Сандерленд" - Ниалл Куинн, Милтон Нуньес; "Саутгемптон" - Рики Ламберт, Дани Освальдо; "Вест Хэм" - Паоло Ди Канио, Кирон Дайер; "Уотфорд" - Джон Барнс, Натан Эллингтон; "Вест Бромвич" - Крис Брант, Виктор Аничебе.