Трансферное окно в Англии будет закрываться до старта чемпионата

Английская премьер-лига приняла решение сократить продолжительность трансферного окна летом. В следующем году оно закроется в четверг, 9 августа, который будет перед началом турнира. Речь идет только о приобретениях, продавать игроков клубы смогут и после закрытия трансферного окна.

Ранее сообщалось о том, что функционеры итальянского футбола рассматривают возможность завершать трансферное окно не в конце августа. В большинстве чемпионатов Европы трансферное окно закрывается 31 августа или 1 сентября.