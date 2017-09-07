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16:30 | Футбол — Англия

Трансферное окно в Англии будет закрываться до старта чемпионата

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Английская премьер-лига приняла решение сократить продолжительность трансферного окна летом. В следующем году оно закроется в четверг, 9 августа, который будет перед началом турнира. Речь идет только о приобретениях, продавать игроков клубы смогут и после закрытия трансферного окна.

Ранее сообщалось о том, что функционеры итальянского футбола рассматривают возможность завершать трансферное окно не в конце августа. В большинстве чемпионатов Европы трансферное окно закрывается 31 августа или 1 сентября.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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hashimbus

все правильно

17:06

Slim Taller

Разговоры давно уже идут об этом.Скорее всего,и остальные страны присоединятся к этому решению.

17:03

Alexa1977

да и всей европе надо подумать над этим.

16:51