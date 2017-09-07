Трансферное окно в Англии будет закрываться до старта чемпионата

Английская премьер-лига приняла решение сократить продолжительность трансферного окна летом. В следующем году оно закроется в четверг, 9 августа, который будет перед началом турнира. Речь идет только о приобретениях, продавать игроков клубы смогут и после закрытия трансферного окна.
Ранее сообщалось о том, что функционеры итальянского футбола рассматривают возможность завершать трансферное окно не в конце августа. В большинстве чемпионатов Европы трансферное окно закрывается 31 августа или 1 сентября.
It's official. #PremierLeague pic.twitter.com/o13Uau1dnV– Naveen Ullal (@UllalIBT) 7 сентября 2017 г.
hashimbus
все правильно
17:06
Slim Taller
Разговоры давно уже идут об этом.Скорее всего,и остальные страны присоединятся к этому решению.
17:03
Alexa1977
да и всей европе надо подумать над этим.
16:51