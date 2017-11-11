"Тоттенхэм" заинтересован в Ланцини

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино заинтересован в приобретении полузащитника "Вест Хэма" Мануэля Ланцини. Как сообщает Mirror, аргентинец привлек внимание Покеттино два года назад, забив гол в ворота "шпор".

В летнее трансферное окно 24-летним полузащитником интересовался "Эвертон", предлагая тому более 35 тысяч фунтов в неделю, но предложение было отклонено. В связи с этим "ириски" переключили свое внимание на Гильфи Сигурдссона.

Отмечается, что новый главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес намерен удержать игрока в клубе и в дальнейшем строить игру команды вокруг него. В этом сезоне Ланцини провел за клуб семь матчей во всех турнирах и забил один гол.