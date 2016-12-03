"Тоттенхэм" забил "Суонси" пять безответных мячей

"Тоттенхэм" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Англии разгромил "Суонси" – 5:0. Дублями в составе лондонцев отметились Харри Кейн и Кристиан Эриксен.

В других встречах "Стоук Сити" обыграл "Бернли" (2:0), а "Вест Бромвич" победил "Уотфорд" (3:1).

Чемпионат Англии

Премьер-лига

14-й тур

"Тоттенхэм" - "Суонси" - 5:0 (2:0)

Голы: Кейн, 39 - с пенальти (1:0). Сон Хын Мин, 45+1 (2:0). Кейн, 49 (3:0). Эриксен, 70 (4:0). Эриксен, 90+2 (5:0).

"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Уокер, Роуз, Дембеле (Уинкс, 83), Ваньяма, Эриксен, Дайер, Алли, Сон Хын Мин (Сиссоко, 71), Кейн (Онома, 87).

"Суонси": Фабяньски, Нотон, Амат, Тэйлор, ван дер Хорн, Монтеро (Борха Бастон, 63), Фер, Сигурдссон, Корк, Фултон (Льоренте, 46), Барроу (Раутледж, 71).

Предупреждения: Фултон, 22. Фабяньски, 40. Амат, 62. Фер, 72.

Судья: Мосс.

3 декабря. Лондон. "Уэмбли".

"Стоук Сити" - "Бернли" - 2:0 (2:0)

Голы: Уолтерс, 20 (1:0). Муньеса, 35 (2:0).

"Стоук Сити": Грант, Джонсон, Питерс, Муньеса, Мартинс Инди, Адам (Уилан, 87), Шачири (Аллен, 61), Имбула, Арнаутович (Крауч, 71), Уолтерс, Диуф.

"Бернли": Робинсон, Ми, Уорд, Флэнаган (Тарковски, 81), Кин, Арфилд (Кайтли, 90), Мэрни, Бойд (Воукс, 77), Хендрик, Барнс, Грэй.

Предупреждения: Хендрик, 14. Муньеса, 54. Имбула, 70. Диуф, 86. Барнс, 88.

Судья: Клаттенбург.

3 декабря. Стоук-он-Трент. Bet365 Stadium.

"Вест Бромвич" - "Уотфорд" - 3:1 (2:0)

Голы: Эванс, 16 (1:0). Брант, 34 (2:0). Кабаселе, 60 (2:1). Филлипс, 90+1 (3:1).

"Вест Бромвич": Фостер, Эванс, Маколи, Ньом, Доусон, Флетчер, Моррисон (Шадли, 75), Брант (Макклин, 80), Якоб, Филлипс, Рондон (Робсон-Кану, 88).

"Уотфорд": Гомес, Предль, Кабаселе, Холевас, Капуэ, Суньига (Игало, 77), Гедиура, Перейра, Окака Чука (Синклэйр, 90+4), Амрабат, Дини.

Предупреждения: Маколи, 15. Макклин, 85. Дини, 85.

Удаление: Перейра (Уотфорд), 84.

Судья: Скотт.

3 декабря. Вест Бромвич. Стадион "The Hawthorns".