"Тоттенхэм" забил шесть мячей "Миллуоллу" в Кубке Англии и потерял Кейна

В матче 1/4 финала Кубка Англии "Тоттенхэм" на своем поле разгромил "Миллуолл" – 6:0. Хет-трик оформил кореец Сон Хын Мин, еще по голу забили Кристиан Эриксен, Деле Алли и Винсент Янссен. Отметим также, что лидер "шпор" Харри Кейн получил травму и был заменен уже на 10-й минуте встречи.
Следующий соперник "Тоттенхэма" станет известен позднее в результате жеребьевки.
Кубок Англии
1/4 финала
"Тоттенхэм" – "Миллуолл" – 6:0 (2:0)
Голы: Эриксен, 31 (1:0). Сон Хын Мин, 41 (2:0). Сон Хын Мин, 54 (3:0). Алли, 72 (4:0). Янссен, 79 (5:0). Сон Хын Мин, 90+2 (6:0).
"Тоттенхэм": Форм, Фертонген, Алдервейрелд, Триппьер, Дэйвис, Ваньяма (Сиссоко, 78), Уинкс, Дайер, Алли (Янссен, 74), Сон Хын Мин, Кейн (Эриксен, 10).
Судья: Аткинсон.
12 марта. Лондон. Стадион "Уайт Харт Лейн".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/cup/2016-2017/playoff/