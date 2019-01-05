"Тоттенхэм" забил 7 мячей в ворота "Транмер Роверс" в 1/32 финала Кубка Англии

"Тоттенхэм" разгромил "Транмер Роверс" в матче 1/32 финала Кубка Англии, забив 7 безответных мячей. Следующий соперник "шпор" определится после жеребьевки.
Кубок Англии
1/32 финала
"Транмер Роверс" - "Тоттенхэм Хотспур" - 0:7 (0:1)
Голы: Орье, 40 (0:1). Льоренте, 48 (0:2). Орье, 55 (0:3). Сон Хын Мин, 57 (0:4). Льоренте, 71 (0:5). Льоренте, 72 (0:6). Кейн, 82 (0:7).
"Тоттенхэм Хотспур": Гассанига, Орье, Дэйвис, Санчес (Эйома, 79), Уокер-Питерс, Фойт, Алли, Скипп, Льоренте (Кейн, 75), Лукас Моура, Сон Хын Мин (Марш, 65).
Судья: Марринер.
4 января. Беркенхед. Стадион "Прентон Парк".
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