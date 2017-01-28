"Тоттенхэм" вышел в 1/8 финала Кубка Англии благодаря голу на 97-й минуте игры

"Тоттенхэм" одержал непростую победу над "Уикомбом" (4:3) в матче 1/16 финала Кубка Англии. После первого тайма "шпоры" проигрывали сопернику со счетом 0:2, где дублем отметился форвард "Уондерерс" Пол Хэйес. Еще один мяч у гостей забил Гарри Томпсон.

Во втором тайме в составе хозяев поля отличились Винсент Янссен и Деле Алли, а также дубль на свой счет записан Сон Хын Мин, второй мяч которого принес победу "шпорам" на седьмой добавленной минуте встречи.

Кубок Англии

1/16 финала

"Тоттенхэм" - "Уикомб" - 4:3 (0:2)

Голы: Хейс, 23 (0:1). Хейс, 36 - с пенальти (0:2). Сон Хын Мин, 60 (1:2). Янссен, 64 - с пенальти (2:2). Томпсон, 83 (2:3). Алли, 89 (3:3). Сон Хын Мин, 90+7 (4:3).

"Тоттенхэм": Форм, Триппьер, Дэйвис, Виммер (Дембеле, 61), Картер-Викерс, Сиссоко, Нкуду (Янссен, 46), Онома (Алли, 61), Уинкс, Дайер, Сон Хын Мин.

Предупреждения: Уинкс, 54. Янссен, 69.

Судья: Ист.

28 января. Лондон. Стадион "White Hart Lane".