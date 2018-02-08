"Тоттенхэм" вышел в 1/8 финала Кубка Англии

"Тоттенхэм" в переигровке 1/16 финала Кубка Англии обыграл на своем поле "Ньюпорт Каунти" - 2:0. Один из мячей забил полузащитник Эрик Ламела, еще один соперники в собственные ворота.

"Шпоры" вышли в 1/8 финала. Соперником команды в следующем раунде будет представитель третьего дивизиона "Рочдейл".

Кубок Англии

1/16 финала

Переигровка

"Тоттенхэм Хотспур" - "Ньюпорт Каунти" - 2:0 (2:0)

Голы: Батлер, 26 - в свои ворота (1:0). Ламела, 34 (2:0).

"Тоттенхэм": Форм, Алдервейрелд, Роуз (Уокер-Питерс, 86), Орье, Фойт, Сиссоко, Ваньяма (Алли, 78), Уинкс, Льоренте, Сон Хын Мин (Эриксен, 61), Ламела.

Предупреждение: Ваньяма, 8.

Судья: Аттуэлл.

7 февраля. Лондон. Стадион "Wembley".