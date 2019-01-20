"Тоттенхэм" вырвал победу у "Фулхэма"

"Тоттенхэм" обыграл "Фулхэм" в матче 23-го тура чемпионата Англии. Победный гол на 90-й минуте забил полузащитник Харри Уинкс.

"Тоттенхэм" набрал 51 очко и расположился на 3-м месте в турнирной таблице. "Фулхэм" с 14 баллами занимает предпоследнюю строчку.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

23-й тур

"Фулхэм" - "Тоттенхэм Хотспур" - 1:2 (1:0)

Голы: Льоренте, 17 - в свои ворота (1:0). Алли, 51 (1:1). Уинкс, 90+3 (1:2).

"Фулхэм": Рико, Одуа, Рим, Чемберс, Кристи, Ле Маршан, Брайан, Сери (Сиссе, 81), Бабел (Сессеньон, 55), Шюррле (Кебано, 72), Митрович.

"Тоттенхэм Хотспур": Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Санчес, Эриксен, Уинкс, Алли (Нкуду, 86), Льоренте, Ламела (Дайер, 79).

Предупреждения: Митрович, 74. Санчес, 74. Сери, 75. Роуз, 79. Алдервейрелд, 90+4.

Судья: Поусон.

20 января. Лондон. Стадион "Craven Cottage".

Все о чемпионате Англии - здесь