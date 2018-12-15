"Тоттенхэм" вырвал победу у "Бернли" благодаря голу Эриксена

"Тоттенхэм" с минимальным счетом победил "Бернли" в матче 17-го тура чемпионата Англии (1:0). Единственный гол забил хавбек Кристиан Эриксен.

"Шпоры" набрали 39 очков и закрепились на третьем месте в турнирной таблице. "Бернли" с 12 баллами занимает 17 строчку.

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17-й тур

"Тоттенхэм Хотспур" - "Бернли" - 1:0 (0:0)

Гол: Эриксен, 90+1.

"Тоттенхэм Хотспур": Ллорис, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Дэйвис, Сиссоко, Алли, Скипп (Сон Хын Мин, 75), Ламела (Льоренте, 82), Лукас Моура (Эриксен, 65), Кейн.

"Бернли": Харт, Бардсли, Ми, Лонг, Тарковски, Тэйлор, Корк, Брэйди (Хендрик, 90+2), Уэствуд, Леннон (Воукс, 90+3), Барнс (Вуд, 80).

Предупреждения: Брэйди, 63. Бардсли, 68.

Судья: Скотт.

15 декабря. Лондон. Стадион "Уэмбли".

"Ньюкасл" с минимальным счетом обыграл "Хаддерсфилд" (1:0). Единственный гол забил нападающий Хосе Саломон Рондон.

"Хаддерсфилд" - "Ньюкасл Юнайтед" - 0:1 (0:0)

Гол: Рондон, 55.

"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен, Леве (Дурм, 60), Конголо (Собхи, 60), Шиндлер, Хадергьонай, Хогг (Мбенза, 77), Притчард, Бакуна, Биллинг, Депуатр.

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Кларк, Шер, Манкильо, Ласкеллес, Диаме, Ки Сон Ен (Хэйден, 72), Кенеди (Дамметт, 89), Рондон (Ритчи, 81), Атсу, Перес.

Предупреждения: Ласкеллес, 34. Хогг, 72.

Судья: Тэйлор.

15 декабря. Хаддерсфилд. Стадион "John Smith's Stadium".

"Кристал Пэлас" победил "Лестер" (1:0). Единственный гол забил полузащитник Лука Миливоевич.

"Кристал Пэлас" - "Лестер" - 1:0 (1:0)

Гол: Миливоевич, 39.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Сако, Келли, ван Анхолт, Ван-Биссака, Макартур, Куяте (Шлупп, 65), Миливоевич, Майер (Панчеон, 90+3), Таунсенд, Айю (Серлот, 78).

"Лестер": Шмайхель, Фукс, Рикарду Перейра, Морган, Магуайр, Олбрайтон (Окадзаки, 89), Менди, Ндиди, Мэддисон (Геззаль, 46), Варди, Грэй (Ихеаначо, 73).

Предупреждения: Макартур, 45+1. Рикарду Перейра, 62. Гуаита, 90.

Судья: Оливер.

15 декабря. Лондон. Стадион "Selhurst Park".

"Уотфорд" обыграл "Кардифф Сити" (3:2).

"Уотфорд" - "Кардифф Сити" - 3:2 (1:0)

Голы: Деулофеу, 16 (1:0). Холевас, 52 (2:0). Кина, 68 (3:0). Хойлетт, 80 (3:1). Рид, 82 (3:2).

"Уотфорд": Фостер, Каткарт, Кико Фемения, Кабаселе, Холевас, Перейра, Дукуре, Кина, Сема (Саксесс, 77), Дини (Окака Чука, 83), Деулофеу (Клеверли, 87).

"Кардифф Сити": Этеридж, Бамба, Экуэле Манга, Беннетт (Пелтиер, 59), Моррисон, Гюннарссон (Рид, 77), Камараса, Патерсон, Артер, Хойлетт, Мерфи (Мендес-Лейнг, 46).

Судья: Мэдли.

15 декабря. Уотфорд. Стадион "Vicarage Road".

"Вулверхэмптон" обыграл "Борнмут" (2:0).

"Вулверхэмптон Уондерерс" - "Борнмут" - 2:0 (1:0)

Голы: Хименес, 12 (1:0). Иван Кавалейру, 90+4 (2:0).

"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Невеш, Гиббс-Уайт (Саисс, 75), Хименес (Иван Кавалейру, 89), Жота (Элдер Кошта, 46).

"Борнмут": Бегович, Аке, Дэниэлс, Кук, Мингс (Рико, 35), Сермен, Лерма, Станислас (Муссе, 80), Кинг, Айб (Уилсон, 58), Фрэйзер.

Предупреждения: Кук, 34. Лерма, 39. Элдер Кошта, 66.

Судья: Хупер.

15 декабря. Вулверхэмптон. Стадион "Molineux Stadium".

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