"Тоттенхэм" выиграл в дерби у "Арсенала"

В матче 35-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на своем поле обыграл "Арсенал" – 2:0. По голу забили Деле Алли и Харри Кейн. "Шпоры" впервые с 1995 года точно финишируют в чемпионате выше "канониров".

Сейчас команда Арсена Венгера занимает шестое место. "Тоттенхэм" идет вторым, на четыре очка отставая от лидирующего "Челси".

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Премьер-лига

35-й тур

"Тоттенхэм" – "Арсенал" – 2:0 (0:0)

Голы: Алли, 55 (1:0). Кейн, 58 - с пенальти (2:0).

"Тоттенхэм": Ллорис, Триппьер (Уокер, 88), Алдервейрелд, Дайер, Фертонген, Эриксен, Дэйвис, Ваньяма, Алли (Сиссоко, 90+1), Сон Хын Мин (Дембеле, 79), Кейн.

"Арсенал": Чех, Габриэл Паулиста (Бельерин, 75), Косьельни, Монреаль, Окслейд-Чемберлен, Рэмси, Джака (Уэлбек, 65), Гиббс, Езил, Жиру (Уолкотт, 81), Санчес.

Предупреждения: Габриэл Паулиста, 70. Кейн, 72. Жиру, 73. Монреаль, 76.

Судья: Оливер.

30 апреля. Лондон. Стадион "Уайт Харт Лейн".

Трансляция матча "Тоттенхэм" - "Арсенал"