"Тоттенхэм" выбил "Арсенал" из Кубка лиги

"Арсенал" проиграл "Тоттенхэму" в матче 1/4 финала Кубка английской лиги. Голами отметились Сон Хын Мин и Деле Алли.

"Канониры" потерпели второе подряд поражение во всех турнирах, а до этого не проигрывали с августа в течение 21-го матча.

Кубок английской лиги

1/4 финала

"Арсенал" - "Тоттенхэм Хотспур" - 0:2 (0:1)

Голы: Сон Хын Мин, 20 (0:1). Алли, 59 (0:2).

"Арсенал": Чех, Мэйтланд-Найлс, Папастатопулос, Джака, Монреаль, Мхитарян (Косьельни, 46), Торрейра, Гендузи (Нкетиа, 65), Рэмси, Ивоби (Ляказетт, 58), Обамеянг.

"Тоттенхэм Хотспур": Гассанига, Триппьер, Алдервейрелд, Дэйвис, Роуз, Эриксен, Уинкс, Сиссоко, Алли, Лукас Моура (Кейн, 58), Сон Хын Мин (Ламела, 79).

Предупреждения: Гендузи, 45+2. Джака, 77. Алли, 85. Эриксен, 90+4.

Судья: Мосс.

19 декабря. Лондон. Стадион "Эмирейтс".