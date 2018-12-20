"Тоттенхэм" выбил "Арсенал" из Кубка лиги

"Арсенал" проиграл "Тоттенхэму" в матче 1/4 финала Кубка английской лиги. Голами отметились Сон Хын Мин и Деле Алли.
"Канониры" потерпели второе подряд поражение во всех турнирах, а до этого не проигрывали с августа в течение 21-го матча.
Кубок английской лиги
1/4 финала
"Арсенал" - "Тоттенхэм Хотспур" - 0:2 (0:1)
Голы: Сон Хын Мин, 20 (0:1). Алли, 59 (0:2).
"Арсенал": Чех, Мэйтланд-Найлс, Папастатопулос, Джака, Монреаль, Мхитарян (Косьельни, 46), Торрейра, Гендузи (Нкетиа, 65), Рэмси, Ивоби (Ляказетт, 58), Обамеянг.
"Тоттенхэм Хотспур": Гассанига, Триппьер, Алдервейрелд, Дэйвис, Роуз, Эриксен, Уинкс, Сиссоко, Алли, Лукас Моура (Кейн, 58), Сон Хын Мин (Ламела, 79).
Предупреждения: Гендузи, 45+2. Джака, 77. Алли, 85. Эриксен, 90+4.
Судья: Мосс.
19 декабря. Лондон. Стадион "Эмирейтс".
Дополнительная информация
http://sport-express.ru/football/L/foreign/england/leaguecup/