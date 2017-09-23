"Тоттенхэм" в меньшинстве удержал победу над "Вест Хэмом"

В матче 6-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" обыграл "Вест Хэм" со счетом 3:2. При этом "шпоры" с 70-й минуты играли в меньшинстве после удаления новичка команды Сержа Орье.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

6-й тур

"Вест Хэм" – "Тоттенхэм" – 2:3 (0:2)

Голы: Кейн, 34 (0:1). Кейн, 38 (0:2). Эриксен, 60 (0:3). Эрнандес, 65 (1:3). Куяте, 87 (2:3).

"Вест Хэм": Харт, Сабалета, Огбонна, Рид, Жозе Фонти (Масуаку, 74), Крессуэлл, Нобл, Куяте, Эрнандес, Арнаутович (Айю, 66), Антонио (Кэрролл, 28).

"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Орье, Дэйвис, Санчес, Сиссоко (Триппьер, 78), Эриксен (Уинкс, 73), Дайер, Алли, Кейн (Льоренте, 89).

Предупреждения: Орье, 64. Эрнандес, 81. Айю, 90+3. Рид, 90+6. Льоренте, 90+6. Дайер, 90+6. Кэрролл, 90+7.

Удаление: Орье, 70.

Судья: Оливер (Англия).