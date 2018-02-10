"Тоттенхэм" в матче против "Арсенала" установил рекорд посещаемости

"Тоттенхэм" в матче 27-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" побил рекорд посещаемости клуба. Дерби северного Лондона, которое состоялось на "Уэмбли", посетили 83 222 человека.

Сама игра завершилась победой "шпор" со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал Харри Кейн. Благодаря этому результату команда Маурисио Покеттино поднялась на третье место в турнирной таблице, набрав в 27 турах 52 очка. "Арсенал" продолжает располагаться на 6-й позиции (45 очков). У лидирующего "Манчестер Сити" 69 очков и одна игра в запасе.

Трансляция матча "Тоттенхэм" - "Арсенал"