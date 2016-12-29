"Тоттенхэм" в гостях разгромил "Саутгемптон"

"Тоттенхэм" в матче 18-го тура чемпионата Англии в гостях разгромил "Саутгемптон" со счетом 4:1. Дубль оформил Деле Алли. По голу в составе "шпор" у Харри Кейна и Сон Хын Мина. Отметим, что на 57-й минуте красную карточку получил полузащитник гостей Натан Редмонд.

"Тоттенхэм" занимает пятое место в турнирной таблице. "Саутгемптон" расположился на 8-й строчке.

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18-й тур

"Саутгемптон" - "Тоттенхэм" - 1:4 (1:1)

Голы: ван Дейк, 2 (1:0). Алли, 19 (1:1). Кейн, 52 (1:2). Сон Хын Мин, 85 (1:3). Алли, 87 (1:4).

Нереализованный пенальти: Кейн (Тоттенхэм Хотспур), 58 (мимо)

"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Седрик Суариш, ван Дейк, Жозе Фонти, Дэйвис (Тадич, 72), Ромеу, Редмонд, Уорд-Проуз, Буфаль (Хейбьерг, 72), Родригес (Лонг, 72).

"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Уокер, Роуз, Дембеле (Уинкс, 82), Сиссоко (Сон Хын Мин, 74), Ваньяма, Эриксен, Дайер, Алли, Кейн (Янссен, 89).

Предупреждения: Дембеле, 15. Уокер, 55. Роуз, 60. Фертонген, 90. Лонг, 90.

Удаление: Редмонд (Саутгемптон), 57.

Судья: Дин.

28 декабря. Саутгемптон. Стадион St Mary's Stadium.