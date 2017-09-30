"Тоттенхэм" в гостях разгромил "Хаддерсфилд"

"Тоттенхэм" в рамках 7-го тура чемпионата Англии обыграл "Хаддерсфилд" со счетом 4:0. Дубль сделал нападающий лондонского клуба Харри Кейн. Еще по голу на счету Стивена Дэйвиса и Мусса Сиссоко.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

7-й тур

"Хаддерсфилд" - "Тоттенхэм" - 0:4 (0:3)

Голы: Кейн, 9 (0:1). Дэйвис, 16 (0:2). Кейн, 23 (0:3). Сиссоко, 90+1 (0:4).

"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен Занка, Леве (Мэлоун, 60), Шиндлер, Смит, Хогг (Уайтхэд, 82), Муй (Биллинг, 61), ван Ла Парра, Качунга, Инс, Депуатр.

"Тоттенхэм Хотспур": Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Триппьер (Уокер-Питерс, 82), Дэйвис, Санчес, Эриксен (Сиссоко, 75), Уинкс, Дайер, Алли, Кейн (Сон Хын Мин, 87).

Предупреждения: Алли, 58. Качунга, 65. Судья: СУОРБРИК (Англия).3

0 сентября. Хаддерсфилд. Стадион "John Smith's Stadium".