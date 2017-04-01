"Тоттенхэм" в гостях победил "Бернли"

"Тоттенхэм" в матче 30-го тура чемпионата Англии в гостях победил "Бернли" со счетом 2:0. Голы забили Эрик Дайер и Сон Хын Мин.
"Тоттенхэм" продолжает занимать второе место в турнирной таблице. "Бернли" расположился на 15-й строчке.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
30-й тур
"Бернли" - "Тоттенхэм" - 0:2 (0:0)
Голы: Дайер, 66 (0:1). Сон Хын Мин, 77 (0:2).
"Бернли": Хитон, Ми, Уорд, Лоутон, Кин, Бартон, Арфилд (Дефур, 78), Бойд (Брэйди, 74), Хендрик, Барнс, Грэй (Воукс, 56).
"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Триппьер, Дэйвис, Ваньяма (Дембеле, 44), Эриксен, Уинкс (Сиссоко, 45+2), Дайер, Алли, Янссен (Сон Хын Мин, 73).
Предупреждения: Кин, 47. Барнс, 79.
Судья: Аттуэлл.
1 апреля. Бернли. Стадион Turf Moor.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/