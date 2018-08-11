"Тоттенхэм" в гостях обыграл "Ньюкасл" в стартовом туре чемпионата Англии

"Тоттенхэм" в стартовом туре чемпионата Англии в гостях обыграл "Ньюкасл" со счетом 2:1. Все три мяча были забиты в первые 18 минут встречи.

У проигравших отличился Хоселу (11-я минута). В составе победителей голы забили Ян Фертонген (8) и Деле Алли (18).

Накануне в матче-открытия турнира "Манчестер Юнайтед" с таким же счетом победил "Лестер".

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1-й тур

"Ньюкасл Юнайтед" - "Тоттенхэм Хотспур" - 1:2 (1:2)

Голы: Фертонген, 8 (0:1). Хоселу, 11 (1:1). Алли, 18 (1:2).

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Кларк, Дамметт, Ласкеллес, Йедлин, Диаме, Ритчи (Атсу, 69), Шелви, Кенеди, Хоселу (Рондон, 59), Перес (Муто, 81).

"Тоттенхэм Хотспур": Ллорис, Фертонген, Орье, Дэйвис, Санчес, Сиссоко, Эриксен, Дайер (Амос, 88), Алли (Сон Хын Мин, 80), Лукас (Дембеле, 68), Кейн.

Предупреждения: Дайер, 42. Хоселу, 58. Кейн, 68. Диаме, 90+4.

Судья: Аткинсон

11 августа. Ньюкасл. Стадион "St. James’ Park".