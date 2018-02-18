"Тоттенхэм" в безумной концовке упустил победу над последней командой третьего дивизиона

"Рочдэйл" и "Тоттенхэм" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Кубка Англии. "Рочдэйл" открыл счет в концовке первого тайма, но лондонцы смогли забить ответный мяч. На 88-й минуте Харри Кейн реализовал пенальти и вывел "Тоттенхэм" вперед. Но уже в добавленное время Стив Дэвис сравнял счет.

Победитель противостояния определится в переигровке. Отметим, что "Рочдэйл" занимает последнее место в английской лиге 1, третьем по силе английском дивизионе.

Кубок Англии

1/8 финала

Первый матч

"Рочдэйл" - "Тоттенхэм" - 2:2 (1:0)

Голы: Хендерсон, 45 (1:0). Лукас, 59 (1:1). Кейн, 88 - с пенальти (1:2). Дэйвис, 90+3 (2:2).

"Тоттенхэм": Форм, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Фойт, Сиссоко, Ваньяма, Уинкс (Ламела, 62), Льоренте (Кейн, 76), Сон Хын Мин, Лукас (Алли, 71).

Предупреждение: Алдервейрелд, 64.

Судья: Мэдли.