"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Суонси"

"Тоттенхэм" и "Суонси" сыграли вничью в матче 5-го тура чемпионата Англии. Лондонцы идут без поражений четыре матча кряду. "Тоттенхэм" идет на пятом месте в турнирной таблице, "Суонси" – на 14-й строчке.

Чемпионат Англии

5-й тур

"Тоттенхэм" – "Суонси" – 0:0

"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Триппьер, Санчес, Сиссоко (Орье, 63), Эриксен, Дайер, Алли, Сон Хын Мин (Льоренте, 74), Кейн.

"Суонси": Фабяньски, Ольссон, Нотон, Фернандес, ван дер Хорн (Раутледж, 85), Моусон, Кэрролл, Клукас, Ренату Санчеш (Фер, 58), Айю, Абрахам (Бони, 72).

Предупреждения: ван дер Хорн, 63. Кэрролл, 86. Алдервейрелд, 88. Раутледж, 90+3.

Судья: Дин.

16 сентября. Лондон. Стадион Wembley.