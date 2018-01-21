"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Саутгемптоном"

В матче 24-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" дома сыграл в ничью с "Тоттенхэмом" - 1:1. В составе "шпор" отличился нападающий Харри Кейн, а также в свои ворота забил защитник Давинсон Санчес.

Отметим, что "святые" не могут одержать победу в АПЛ на протяжении 11 игр.

"Саутгемптон" занимает 18-е место турнирной таблицы английской премьер-лиги, "Тоттенхэм" - 5-е.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

24-й тур

"Саутгемптон" - "Тоттенхэм" - 1:1 (1:1)

Голы: Санчес, 15 - в свои ворота (1:0). Кейн, 18 (1:1).

"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Худт, Стивенс, Ромеу, Уорд-Проуз, Хейбьерг (Буфаль, 65), Лемина (Ст.Дэйвис, 80), Тадич, Габбьядини (Обафеми, 82).

"Тоттенхэм": Форм, Фертонген, Орье (Триппьер, 72), Б.Дэйвис, Санчес, Дембеле (Ваньяма, 85), Сиссоко, Дайер, Алли, Сон Хын Мин (Ламела, 70), Кейн.

Предупреждения: Стивенс, 48. Сиссоко, 57. Ромеу, 60. Дембеле, 75. Триппьер, 78.

Судья: Френд.

21 января. Саутгемптон. Стадион St Mary's Stadium.

Турнирная таблица чемпионата Англии