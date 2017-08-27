"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Бернли"

"Тоттенхэм" в матче 3-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с "Бернли" со счетом 1:1. Гол в составе "шпор" забил Деле Алли. Гости сравняли счет на 90+2-й минуте встречи благодаря голу Криса Вуда.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

3-й тур

"Тоттенхэм" - "Бернли" - 1:1 (0:0)

Голы: Алли, 49 (1:0). Вуд, 90+2 (1:1).

"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Триппьер, Дэйвис, Дембеле (Санчес, 90+3), Эриксен (Уинкс, 88), Дайер, Алли, Сон Хын Мин (Сиссоко, 70), Кейн.

"Бернли": Хитон, Ми, Уорд, Лоутон, Тарковски, Дефур (Уэствуд, 81), Арфилд, Корк, Брэйди, Воукс (Вуд, 57), Гвюдмундссон (Барнс, 57).

Судья: Мэйсон.

27 августа. Лондон. Стадион "Уэмбли".