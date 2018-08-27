"Тоттенхэм" разгромил в гостях "Манчестер Юнайтед", одержав третью подряд победу

"Тоттенхэм" со счетом 3:0 победил "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" в игре третьего тура чемпионата Англии. Дубль оформил Лукас (52-я и 85-я минуты), еще один гол забил Харри Кейн (50). "Шпоры" одержали третью победу в трех стартовых матчах чемпионата Англии.

"Тоттенхэм" набрал девять очков и вышел на втором место в турнирной таблице, "Манчестер Юнайтед" с тремя баллами располагается на 13-м месте.

"СЭ" вел онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм".

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3-й тур

"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" - 0:3 (0:0)

Голы: Кейн, 50 (0:1). Лукас, 52 (0:2). Лукас, 84 (0:3).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джоунс (Линделеф, 58), Шоу, Фред, Эррера (А.Санчес, 55), Матич (Феллаини, 61), Погба, Лингард, Лукаку.

"Тоттенхэм": Ллорис, Триппьер (Орье, 76), Алдервейрелд, Фертонген, Роуз (Дэйвис, 82), Лукас, Дайер, Дембеле, Эриксен, Алли, Кейн (Уинкс, 89).

Предупреждения: Лукас, 10. Эррера, 19. Кейн, 24. Валенсия, 58. Роуз, 77.

Судья: Поусон.

27 августа. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".