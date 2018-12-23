"Тоттенхэм" разгромил "Эвертон", забив шесть голов

"Тоттенхэм" с разгромным счетом обыграл "Эвертон" в матче 18-го тура чемпионата Англии (6:2). Дублями в составе "шпор" отметились нападающие Харри Кейн и Сон Хын Мин.

"Тоттенхэм" набрал 42 очка и закрепился на третьем месте в турнирной таблице. "Эвертон" с 24 баллами располагается на 11-й строчке.

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18-й тур

"Эвертон" - "Тоттенхэм Хотспур" - 2:6 (1:3)

Голы: Уолкотт, 21 (1:0). Сон Хын Мин, 27 (1:1). Алли, 35 (1:2). Кейн, 42 (1:3). Эриксен, 48 (1:4). Сигурдссон, 51 (2:4). Сон Хын Мин, 61 (2:5). Кейн, 74 (2:6).

"Эвертон": Пикфорд, Коулман, Динь, Зума, Кин, Сигурдссон (Дженк, 83), Андре Гомеш (Шнейдерлен, 53), Т.Дэйвис, Уолкотт, Калверт-Льюин, Ришарлисон (Бернард, 75).

"Тоттенхэм Хотспур": Ллорис, Алдервейрелд, Триппьер, Б.Дэйвис, Санчес, Сиссоко (Лукас Моура, 83), Эриксен, Уинкс, Алли (Ламела, 46), Сон Хын Мин (Скипп, 79), Кейн.

Предупреждения: Триппьер, 32. Эриксен, 71.

Судья: Тирни.

23 декабря. Ливерпуль. Стадион "Goodison Park".

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