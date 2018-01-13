"Тоттенхэм" разгромил "Эвертон", Кейн оформил дубль

"Тоттенхэм" в матче 23-го тура чемпионата Англии разгромил "Эвертон" со счетом 4:0. Дубль оформил Харри Кейн, еще по голу забили Сон Хын Мин и Кристиан Эриксен.
"Тоттенхэм" догнал по очкам идущий на четвертом месте "Ливерпуль". "Эвертон" идет на 9-м месте. Добавим, что в прошедшей встрече Кейн установил рекорд по количеству голов за "шпор" в премьер-лиге, обогнав Тедди Шерингема. У него стало 98 мячей.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
23-й тур
"Тоттенхэм" - "Эвертон" - 4:0 (1:0)
Голы: Сон Хын Мин, 26 (1:0). Кейн, 47 (2:0). Кейн, 59 (3:0). Эриксен, 81 (4:0).
"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Орье, Дэйвис, Санчес, Дембеле (Сиссоко, 83), Эриксен (Ламела, 87), Дайер (Ваньяма, 74), Алли, Сон Хын Мин, Кейн.
"Эвертон": Пикфорд, Ягелка, Мартина, Кенни, Холгейт, Маккарти (Шнейдерлен, 72), Сигурдссон, Гуйе, Руни, Дженк (Калверт-Льюин, 62), Боласье (Леннон, 57).Предупреждения: Ягелка, 45. Руни, 75.
Судья: Поусон.
13 января. Лондон. Стадион "Уэмбли".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/
Pablo_75
баламошка _____________ Они просто обалденно играли с Реалом. Я не исключаю, что такой Тоттенхэм или такой Ливерпуль может выиграть ЛЧ. Это не Алан Ширер, там действительно никаких шансов не было.
03:14
sergonosov
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02:52
баламошка
Жалко немного таких парней. Хотя, что значит "таких". Таких раз-два и обчёлся. Но, простите меня, я не готов смотреть Тоттенхэм. Если хочет настоящей славы, то пусть переходит в Реал, Баварию, Мансити. А так рискует стать Аланом Ширером, Тотти, которых все уважают, но которые нихрена серьёзного не выигрывали и не получали Золотой Мяч. Он перерос свою команду. Хотя... Богатые люди. И если он уверен, что Тоттенхэм может усиливаться и дальше, то можно и остаться. Но...век футболиста короток. И простите меня, я уж лучше по старой памяти буду следить за Бавариями, Барсами и Реалами, а если мне вдруг взгруснётся, что я глор, то я всё равно не буду ждать величия Тоттенхэма, а уж лучше буду ждать возрождения Ротора и Алании. В гробу я видел их Тоттенхэм. Точнее я ничего и никого там не видел, как и большинство болельщиков в мире. В общем, Харри, либо вали в элиту, либо будь уверен в том, что клуб усилиться. Никому не нужен новый многострадальный Тоттти, который, нихрена не выиграл.
01:28
Старый болельщик Динамо
Что ни говори, а Кейн хорош. Своей манерой напоминает нашего Блохина
23:14 13 января