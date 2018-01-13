"Тоттенхэм" разгромил "Эвертон", Кейн оформил дубль

"Тоттенхэм" в матче 23-го тура чемпионата Англии разгромил "Эвертон" со счетом 4:0. Дубль оформил Харри Кейн, еще по голу забили Сон Хын Мин и Кристиан Эриксен.

"Тоттенхэм" догнал по очкам идущий на четвертом месте "Ливерпуль". "Эвертон" идет на 9-м месте. Добавим, что в прошедшей встрече Кейн установил рекорд по количеству голов за "шпор" в премьер-лиге, обогнав Тедди Шерингема. У него стало 98 мячей.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

23-й тур

"Тоттенхэм" - "Эвертон" - 4:0 (1:0)

Голы: Сон Хын Мин, 26 (1:0). Кейн, 47 (2:0). Кейн, 59 (3:0). Эриксен, 81 (4:0).

"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Орье, Дэйвис, Санчес, Дембеле (Сиссоко, 83), Эриксен (Ламела, 87), Дайер (Ваньяма, 74), Алли, Сон Хын Мин, Кейн.

"Эвертон": Пикфорд, Ягелка, Мартина, Кенни, Холгейт, Маккарти (Шнейдерлен, 72), Сигурдссон, Гуйе, Руни, Дженк (Калверт-Льюин, 62), Боласье (Леннон, 57).Предупреждения: Ягелка, 45. Руни, 75.

Судья: Поусон.

13 января. Лондон. Стадион "Уэмбли".