"Тоттенхэм" разгромил "Борнмут" и поднялся на второе место

"Тоттенхэм" с разгромным счетом обыграл "Борнмут" в матче 19-го тура чемпионата Англии (5:0). Дублем отметился нападающий Сон Хын Мин.

"Тоттенхэм" набрал 45 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. "Борнмут" с 26 баллами располагается на 11-й строчке.

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19-й тур

"Тоттенхэм Хотспур" - "Борнмут" - 5:0 (3:0)

Голы: Эриксен, 16 (1:0). Сон Хын Мин, 23 (2:0). Лукас Моура, 35 (3:0). Кейн, 61 (4:0). Сон Хын Мин, 70 (5:0).

"Тоттенхэм Хотспур": Ллорис, Алдервейрелд, Роуз, Уокер-Питерс, Фойт, Сиссоко, Эриксен (Дэйвис, 84), Уинкс, Сон Хын Мин (Льоренте, 88), Лукас Моура, Кейн (Скипп, 77).

"Борнмут": Бегович, Аке, Дэниэлс, Кук, Фрэнсис (Рико, 45+3), Сермен, Лерма, Брукс (Кинг, 75), Станислас, Фрэйзер, Уилсон (Муссе, 67).

Предупреждения: Лерма, 45+4. Сон Хын Мин, 76. Уинкс, 87.

Судья: Кавана.

26 декабря. Лондон. Стадион "Уэмбли".

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