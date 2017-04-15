"Тоттенхэм" разгромил "Борнмут"

В матче 33-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на своем поле нанес крупное поражение "Борнмуту" – 4:0. Один из мячей записал на свой счет Харри Кейн, пропустивший месяц из-за травмы.

"Шпоры" идут вторыми в турнирной таблице, сократив отставание от лидирующего "Челси" до четырех очков. Правда, у команды Антонио Конте есть еще игра в запасе. "Борнмут" занимает 15-е место.

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Премьер-лига

33-й тур

"Тоттенхэм" – – "Борнмут" – 4:0 (2:0)

Голы: Дембеле, 16 (1:0). Сон Хын Мин, 19 (2:0). Кейн, 48 (3:0). Янссен, 90+2 (4:0).

"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Уокер, Дэйвис, Дембеле, Эриксен (Янссен, 87), Дайер, Алли (Сиссоко, 84), Сон Хын Мин, Кейн (Ваньяма, 79).

"Борнмут": Боруц, Смит, Дэниэлс, С.Кук, Фрэнсис, Уилшир (Л.Кук, 56), Станислас (Фрэйзер, 69), Артер, Пью, Кинг, Афобе (Муссе, 77).

Предупреждение: Фрэйзер, 70.

Судья: Оливер.

15 апреля. Лондон. Стадион "Уайт Харт Лейн".