"Тоттенхэм" проведет свой последний матч на "Уайт Харт Лейн" в специальных футболках

На прощальный для домашнего стадиона "Уайт Харт Лэйн" матч против "Манчестер Юнайтед" футболисты "Тоттенхэма" выйдут в специальной форме, сообщает официальный Твиттер лондонского клуба. Игроки подпишут все футболки, которые затем будут проданы на аукционе.
Все вырученные средства будут направлены на благотворительность. На разминку игроки выйдут в специальных футболках с логотипами титульных спонсоров клуба, а также эмблемой благотворительного фонда.
После 35 туров "Тоттенхэм" расположился на второй строчке. В активе лондонского клуба 77 очков. "Шпоры" отстают от "Челси", который занимает первое место, на 7 очков.
We will wear special edition shirts, that will pay tribute to WHL and @TributeTrust, against Man Utd on Sunday... #TheLaneTheFinale pic.twitter.com/n7TTsS9oBi– Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 9 мая 2017 г.