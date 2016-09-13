"Тоттенхэм" продлил контракт с Дайером

"Тоттенхэм" объявил о подписании нового контракта с полузащитником Эриком Дайером. Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 22-летним англичанином рассчитано до 2021 года. Предыдущий контракт игрока был рассчитан до 2020 года. Футболист с 2014 года выступает за "шпор", в стан которых перебрался из лиссабонского "Спортинга"​.

📝 We are delighted to announce that @ericdier has signed a new contract with the Club which will run until 2021. 📝 pic.twitter.com/RH5H8jikGK – Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 13 сентября 2016 г.