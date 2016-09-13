11:33 | ФУТБОЛ — Англия

"Тоттенхэм" продлил контракт с Дайером

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"Тоттенхэм" объявил о подписании нового контракта с полузащитником Эриком Дайером. Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 22-летним англичанином рассчитано до 2021 года. Предыдущий контракт игрока был рассчитан до 2020 года. Футболист с 2014 года выступает за "шпор", в стан которых перебрался из лиссабонского "Спортинга"​.

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