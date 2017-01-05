"Тоттенхэм" прервал победную серию "Челси", победив на "Уайт Харт Лэйн"

"Тоттенхэм" нанес поражение "Челси" в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0. Оба гола в составе "шпор" провел полузащитник Деле Алли. Таким образом, "синие" не смогли одержать 14-ю победу в премьер-лиге кряду и повторить достижение "Арсенала". Именно столько матчей держалась победная серия "канониров" в сезоне-2001/02 и -2002/03.

Хозяева набрали 42 очка и вышли на третье место в турнирной таблице. В активе лидирующего "Челси" - по-прежнему 49 баллов.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

20-й тур

"Тоттенхэм" - "Челси" - 2:0 (1:0)

Голы: Алли, 45+1 (1:0). Алли, 54 (2:0).

"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Дайер, Уокер, Ваньяма, Дембеле (Уинкс, 74), Эриксен, Алли (Сиссоко, 86), Роуз, Кейн (Сон Хын Мин, 90+2).

"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Давид Луиз, Аспиликуэта, Мозес (Батшуайи, 85), Канте (Фабрегас, 79), Матич, Алонсо (Виллиан, 65), Педро, Диегу Коста, Азар.

Предупреждения: Педро, 18. Кэйхилл, 38. Ваньяма, 40. Алли, 45+2. Роуз, 87.

Судья: Аткинсон (Англия).

Лондон. Стадион "Уайт Харт Лэйн".