"Тоттенхэм" предлагает 30 миллионов евро за Заа

"Тоттенхэм" намерен приобрести полузащитника "Кристал Пэлас" Уилфрида Заа, за которым охотятся уже не первое трансферное окно, сообщает Express. За 24-летнего футболиста "шпоры" готовы предложить порядка 30 миллионов евро.

Отмечается, что это станет первым важным решением для нового главного тренера "Пэлас" Сэма Эллардайса, которого болельщики просят не продавать игрока.

За лондонский клуб Заа выступает с 2009 года, а в текущем сезоне провел 16 матчей в чемпионате Англии, забил 3 мяча и отдал 8 голевых передач.