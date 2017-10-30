"Тоттенхэм" пожизненно дисквалифицировал болельщиков, кидавших стаканы с мочой

"Тоттенхэм" вынес пожизненный запрет на посещение матчей двум болельщикам, сообщает Sky Sports. Фанаты во время матча Кубка английской лиги против "Вест Хэма" (2:3) бросили два стакана с мочой в сектор фанатов "Вест Хэма".

По словам представителя пресс-службы "Тоттенхэма", клуб считает такое поведение неприемлемым.