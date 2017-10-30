21:51 | Футбол — Англия

"Тоттенхэм" пожизненно дисквалифицировал болельщиков, кидавших стаканы с мочой

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"Тоттенхэм" вынес пожизненный запрет на посещение матчей двум болельщикам, сообщает Sky Sports. Фанаты во время матча Кубка английской лиги против "Вест Хэма" (2:3) бросили два стакана с мочой в сектор фанатов "Вест Хэма".

По словам представителя пресс-службы "Тоттенхэма", клуб считает такое поведение неприемлемым.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ALEXEY959595

Будем надеяться, что в матче Арсенала и Вест Хэема в следующей стадии Кубка, болельщики канониров не будут "палить из пушек" в болельщиков Вест Хэма стаканами с дерьмом, в случае поражения лондонцев

22:14

баламошка

Дэбилы)

21:58