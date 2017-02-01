"Тоттенхэм" потерял очки в гостях у "Сандерленда"

"Сандерленд" и "Тоттенхэм" сыграли вничью в матче 23-го тура чемпионата Англии со счетом 0:0. "Шпоры" набрали 47 очков и сравнялись в турнирной таблице с "Арсеналом", который занимает вторую строчку.

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Премьер-лига

23-й тур

"Сандерленд" – "Тоттенхэм" – 0:0

"Сандерленд": Манноне, О`Ши, Коне, Джонс, Манкильо, Денайер, Ларссон, Родуэлл, Ндонг, Дефо, Борини (Ханимэн, 72).

"Тоттенхэм": Форм, Алдервейрелд, Уокер, Роуз (Дэйвис, 38), Дембеле (Янссен, 85), Ваньяма, Эриксен, Дайер, Алли, Сон Хын Мин (Сиссоко, 73), Кейн.

Предупреждения: Родуэлл, 33. Манкильо, 65.

Судья: Мэйсон.

Сандерленд. Стадион "Stadium of Light

"Суонси" - "Саутгемптон" - 2:1 (1:0)

Голы: Моусон, 38 (1:0). Лонг, 57 (1:1). Сигурдссон, 70 (2:1).

"Суонси": Фабяньски, Ольссон (Ранхель, 76), Нотон, Фернандес, Моусон, Раутледж (Нарсингх, 60), Фер (Ки Сон Ен, 72), Сигурдссон, Корк, Кэрролл, Льоренте.

"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Седрик Суариш, Йосида, Стивенс, Дэйвис, Тадич (Буфаль, 56), Ромеу, Класи (Маккуин, 76), Редмонд (Симс, 77), Лонг.

Предупреждения: Корк, 44. Фернандес, 82.

Судья: Ист.

Суонси. Стадион "Liberty Stadium".

"Мидлсбро" - "Вест Бромвич" - 1:1 (1:1)

Голы: Моррисон, 6 (0:1). Негредо, 17 - с пенальти (1:1).

"Мидлсбро": Виктор Вальдес, Барраган, Фабиу да Силва, Эспиноса, Гибсон, Форшоу, де Рон, Клейтон, Траоре, Стуани (Бэмфорд, 69), Негредо (Гестед, 87).

"Вест Бромвич": Фостер, Маколи, Ньом, Доусон, Флетчер, Моррисон, Брант, Якоб, Шадли (Макклин, 59), Филлипс, Рондон (Робсон-Кану, 64).

Предупреждения: Эспиноса, 45. Негредо, 51. Доусон, 89.

Судья: Аттуэлл.

Мидлсбро. Стадион "Riverside Stadium".