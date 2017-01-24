"Тоттенхэм" поспорит с "Зенитом" за Раноккиа

Защитник "Интера" Андреа Раноккиа попал в сферу интересов "Тоттенхэма", сообщает Evening Standard. В ближайшее время стороны начнут переговоры. О подробностях сделки пока не сообщается. Переход может состояться в зимнее трансферно окно. Ранее сообщалось об интересе к итальянцу со стороны "Зенита". В текущем сезоне Раноккиа провел пять матчей в чемпионате Италии и четыре – в Лиге Европы, не отметившись результативными действиями. Концовку прошлого сезона он провел в аренде в "Сампдории".

Андреа Раноккиа: от дедовщины до "полоски ткани"