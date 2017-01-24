"Тоттенхэм" поспорит с "Зенитом" за Раноккиа

Защитник "Интера" Андреа Раноккиа попал в сферу интересов "Тоттенхэма", сообщает Evening Standard. В ближайшее время стороны начнут переговоры. О подробностях сделки пока не сообщается. Переход может состояться в зимнее трансферно окно. Ранее сообщалось об интересе к итальянцу со стороны "Зенита". В текущем сезоне Раноккиа провел пять матчей в чемпионате Италии и четыре – в Лиге Европы, не отметившись результативными действиями. Концовку прошлого сезона он провел в аренде в "Сампдории".
Lexx Luger
вопреки, хочется сказать тебе Пошел ты...
17:04
Вопреки
Смешат народ подобными заголовками ангажированные писаки... "Тоттенхэм" (а вчера и "Челси") поспорят с "Зенитом" за того или иного игрока. Интересно, какой классный и уважающий себя игрок будет задумываться о том, что ему лучше ехать в питерское халявное болото, а не в Англию или Испанию с Германией ??? Хотя, если такие как Халки с Витселями, рванувшие за сотню лимонов за большим баблом к зенитовским решалам, наплевав на карьеру, то удивляться НЕЧЕМУ будет. Но спорить с такими клубами должен "Зенит", а никак не лучшие клубы Европы.
13:03