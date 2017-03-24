15:56 | ФУТБОЛ — Англия

"Тоттенхэм" получил разрешение на проведение матчей на "Уэмбли" в следующем сезоне

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"Тоттенхэм" договорился об аренде стадиона "Уэмбли" для проведения домашних матчей в следующем сезоне, сообщает Sky Sports. Заявка лондонского клуба на проведение 27 матчей на полную вместимость в 90 тысяч зрителей была одобрена. Отмечается, что встреча по этому вопросу длилась 3 часа 32 минуты.

"Тоттенхэм" принял решение переехать на новую арену в связи с расширением арены "Уайт Харт Лэйн" до 61 тысячи человек. Открытие обновленной арены запланировано на лето 2018 года.

Напомним, в этом году "шпоры" уже проводили на "Уэмбли" матчи Лиги чемпионов.

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Материалы REN-TV

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