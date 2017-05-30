"Тоттенхэм"​ показал свой новый стадион изнутри. На арене продолжается стройка. Открытие запланировано на 2018 год.

15 мая начались работы по демонтажу прежней домашней арены "Тоттенхэма" "Уайт Харт Лейн". Клуб провел последний матч на стадионе 14 мая, обыграв "Манчестер Юнайтед" (2:1) в 37-м туре чемпионата Англии.

Напомним, что новая арена, который будет вмещать 61 тысячу зрителей, возводится в нескольких метрах от старой арены.