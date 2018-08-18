"Тоттенхэм" победил "Фулхэм", Кейн впервые забил в августе

"Тоттенхэм" обыграл "Фулхэм" в домашнем матче 2-го тура чемпионата Англии. Лидер атак хозяев Харри Кейн впервые в карьере забил гол в августе.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

2-й тур

"Тоттенхэм" - "Фулхэм" - 3:1 (1:0)

Голы: Лукас, 43 (1:0). Митрович, 52 (1:1). Триппьер, 74 (2:1). Кейн, 77 (3:1).

"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Триппьер, Дэйвис, Санчес (Дембеле, 63), Эриксен, Дайер (Ламела, 73), Алли, Лукас, Кейн (Уинкс, 89).

"Фулхэм": Фабрисио Агосто, Чемберс, Ле Маршан, Фосу-Менса, Брайан (Кристи, 85), Кэрни (Йохансен, 73), Сери, Замбо, Сессеньон, Митрович, Камара (Шюррле, 88).

Судья: Тэйлор.

18 августа. Лондон. Стадион "Wembley".

"Вест Хэм" - "Борнмут" - 1:2 (1:0)

Голы: Арнаутович, 33 - с пенальти (1:0). Уилсон, 60 (1:1). С.Кук, 66 (1:2).

"Вест Хэм": Фабяньски, Сабалета, Огбонна, Масуаку, Бальбуэна, Нобл, Уилшир, Эрнандес (Ярмоленко, 67), Арнаутович, Снодграсс (К.Санчес, 77), Фелипе Андерсон (Лукас, 77).

"Борнмут": Бегович, Смит, Аке, Дэниэлс, С.Кук, Гослинг, Сермен, Брукс (Фрэнсис, 78), Кинг (Л.Кук, 90), Фрэйзер, Уилсон.

Предупреждения: Гослинг, 18. Нобл, 40. Кинг, 59. Огбонна, 65. Уилшир, 77. Фелипе Андерсон, 89. Сабалета, 90+1. Ярмоленко, 90+3.

Судья: Аттуэлл.

18 августа. Лондон. Стадион "London Stadium".