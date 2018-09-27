"Тоттенхэм" по пенальти обыграл "Уотфорд" и вышел в 1/8 финала Кубка лиги

"Тоттенхэм" выиграл у "Уотфорда" в матче 1/16 финала Кубка английской лиги. До 82-й минуты "Уотфорд" вел 1:0, в заключительные восемь минут основого времени команды провели 3 мяча. Лондонцы оказались точнее в серии пенальти.

Кубок английской лиги

1/16 финала

"Тоттенхэм" - "Уотфорд" - 2:2 (0:0). Пенальти - 4:2

Голы: Саксесс, 46 (0:1). Алли, 82 - с пенальти (1:1). Ламела, 86 (2:1). Капуэ, 89 (2:2).

"Тоттенхэм": Гассанига, Алдервейрелд, Орье, Дэйвис, Санчес, Сиссоко (Дембеле, 64), Ваньяма (Сон Хын Мин, 64), Уинкс, Алли, Ламела, Лукас (Льоренте, 70).

"Уотфорд": Гомес, Мариаппа, Каткарт, Кико Фемения (Хьюз, 68), Масина, Наварро (Кабаселе, 77), Уилмот, Чалоба, Кина, Сема (Капуэ, 83), Саксесс.

Удаление: Кабаселе, 81.

Судья: Мэйсон (Англия).

26 сентября. Милтон Кейнс. Стадион "Stadium mk".