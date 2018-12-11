"Тоттенхэм" переедет на новый стадион не раньше февраля

Открытие нового стадиона "Тоттенхэма" вновь откладывается, сообщают британские СМИ. "Шпоры" смогут провести первый домашний матч на новой арене не ранее февраля 2019 года.

Ранее сообщалось, что 13 января "Тоттенхэм" на новом стадионе может принять н "Манчестер Юнайтед". Однако, по данным The Times, клуб вновь вынужден отложить введение новой арены в эксплуатацию.

Клуб собирается провести экскурсию на новом стадионе для 6000 болельщиков, но принимать матчи арена пока не готова. Ранее переезд "Тоттенхэма" на новый стадион неоднократно откладывался из-за проблем с безопасностью. Вероятно, новая дата первого домашнего матча на арене - 2 февраля, когда команда примет "Ньюкасл".

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