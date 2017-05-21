"Тоттенхэм" отправил 7 мячей в ворота "Халла"

В матче 38-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" разгромил "Халл" со счетом 7:1. Хет-трик оформил нападающий лондонского клуба Харри Кейн. По итогам сезона "Тоттенхэм" занял второе место и заработал прямую путевку в Лигу чемпионов.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

38-й тур

"Халл" – "Тоттенхэм" – 1:7 (0:3)

Голы: Кейн, 11 (0:1). Кейн, 13 (0:2). Алли, 45+2 (0:3). Клукас, 66 (1:3). Ваньяма, 69 (1:4). Кейн, 72 (1:5). Б.Дэйвис, 84 (1:6). Алдервейрелд, 87 (1:7).

"Халл": Маршалл, Доусон, К.Дэйвис (Грощицки, 46), Раноккиа, Элабделлауи, Таймон (Робертсон, 73), Хаддлстоун, Н`Диай, Клукас, Ньясс, Боуэн (Аль-Мухаммади, 72).

"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Триппьер, Б.Дэйвис, Ваньяма, Эриксен, Дайер (Дембеле, 73), Алли (Сиссоко, 73), Сон Хын Мин, Кейн (Янссен, 79).

Судья: Марринер.

21 мая. Халл. Стадион KCOM Stadium.