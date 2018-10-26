"Тоттенхэм" остается на "Уэмбли" до 29 декабря

Президент "Тоттенхэма" Дэниэл Леви сообщил, что клуб будет проводить домашние матчи на "Уэмбли" по меньшей мере до 29 декабря. У "Тоттенхэма" строится новый стадион, его открытие неоднократно переносилось.

- Часа не проходит, чтобы меня не спросили, когда мы сыграем на нашем новом стадионе, - цитирует официальный сайт "Тоттенхэма" Леви. - Жаль, но я не могу подтвердить точную дату открытия. Из-за подрядчика, не соблюдающего сроки, и возможных непредвиденных проблем, мы осторожно относимся к расписанию тестовых мероприятий и официального матча открытия.

В свете вышесказанного и учитывая ограниченные возможности рабочей силы в праздники, мы приняли решения, что все домашние матчи будут проводиться на "Уэмбли" вплоть до матча с "Вулверхэмптоном" 29 декабря.