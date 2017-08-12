"Тоттенхэм" оштрафовал Роуза на 150 тысяч евро

Руководство "Тоттенхэма" приняло решение оштрафовать защитника команды Дэнни Роуза, который выступил с резкой критикой трансферной политики клуба, сообщает London Evening Standard. Игрок обороны выплатит 150 тысяч евро. Эта сумма равна двухнедельной зарплате 27-летнего футболиста.

Напомним, 10 августа Роуз заявлял, что "Тоттенхэму" нужны сильные футболисты, а не игроки, информацию о которых нужно искать в Google. На следующий день защитник принес извинения за свои слова.

После публикации интервью защитника появились слухи, о том, что руководство "шпор" выставит игрока на трансфер. Главный тренер лондонцев Маурисио Покеттино, в свою очередь, сказал, что простил Роуза.

В 1-м туре "Тоттенхэм" на выезде сыграет с "Ньюкаслом". Встреча состоится 13 августа, начало игры - в 15.30 по московскому времени.