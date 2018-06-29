"Тоттенхэм" опубликовал фото строительства нового стадиона

"Тоттенхэм" в официальном Твиттере опубликовал фото нового стадиона команды, строительство которого на данный момент продолжается в Лондоне.
Планируется, что арена будет вмещать 62 062 зрителя. "Шпоры" собираются выступать здесь уже в следующем сезоне. В прошлом сезоне команда играла домашние матчи на "Уэмбли".
☀️ 😎 Sunshine at #SpursNewStadium 🏟️ pic.twitter.com/oHzwBOB5wi– Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 29 июня 2018 г.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/