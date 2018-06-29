"Тоттенхэм" опубликовал фото строительства нового стадиона

"Тоттенхэм" в официальном Твиттере опубликовал фото нового стадиона команды, строительство которого на данный момент продолжается в Лондоне.

Планируется, что арена будет вмещать 62 062 зрителя. "Шпоры" собираются выступать здесь уже в следующем сезоне. В прошлом сезоне команда играла домашние матчи на "Уэмбли".