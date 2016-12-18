"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Бернли"

"Тоттенхэм" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Англии обыграл "Бернли" (2:1). Победный гол в составе "шпор" забил защитник Дэнни Роуз. После 17 встреч команда Маурисио Покеттино занимает 5-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 33 очка. "Бернли" с 17 очками располагается на 16-й позиции.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

17-й тур

"Тоттенхэм" - "Бернли" - 2:1 (1:1)

Голы: Барнс, 21 (0:1). Алли, 27 (1:1). Роуз, 71 (2:1).

"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Уокер, Роуз (Дэйвис, 77), Дембеле (Сиссоко, 63), Ваньяма, Эриксен, Уинкс, Дайер, Алли (Сон Хын Мин, 73), Кейн.

"Бернли": Хитон, Ми, Уорд, Лоутон, Кин, Арфилд, Мэрни (Дефур, 84), Бойд (Кайтли, 83), Хендрик, Барнс (Воукс, 80), Грэй.

Предупреждения: Барнс, 28. Сиссоко, 70. Лоутон, 90+2.

Судья: Френд.