"Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Юнайтед"

"Тоттенхэм" на своем поле переиграл "Манчестер Юнайтед" в матче 25-го тура чемпионата Англии (2:0). Голом отметился Кристиан Эриксен, а также в свои ворота забил защитник гостей Фил Джоунс.

"Шпоры" продлили свою беспроигрышную серию до семи встреч и прервали беспроигрышную серию "МЮ", которая составляла 8 поединков.

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25-й тур

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" - 2:0 (2:0)

Голы: Эриксен, 1 (1:0). Джоунс, 28 - в свои ворота (2:0).

"Тоттенхэм": Ллорис, Триппьер, Д.Санчес, Фертонген, Дэйвис, Эриксен, Дайер, Дембеле (Ваньяма, 90+1), Алли (Сиссоко, 88), Сон Хын Мин (Ламела, 80), Кейн.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джоунс, Янг, Марсьяль, Погба (Мата, 63), Матич, Лингард (Феллаини, 63. Эррера, 70), А.Санчес, Лукаку.

Предупреждения: Дембеле, 13. Джоунс, 38. Янг, 73. Алли, 85.

Судья: Марринер.

31 января. Лондон. Стадион "Уэмбли".