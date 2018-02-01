"Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Юнайтед"

"Тоттенхэм" на своем поле переиграл "Манчестер Юнайтед" в матче 25-го тура чемпионата Англии (2:0). Голом отметился Кристиан Эриксен, а также в свои ворота забил защитник гостей Фил Джоунс.
"Шпоры" продлили свою беспроигрышную серию до семи встреч и прервали беспроигрышную серию "МЮ", которая составляла 8 поединков.
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Премьер-лига
25-й тур
"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" - 2:0 (2:0)
Голы: Эриксен, 1 (1:0). Джоунс, 28 - в свои ворота (2:0).
"Тоттенхэм": Ллорис, Триппьер, Д.Санчес, Фертонген, Дэйвис, Эриксен, Дайер, Дембеле (Ваньяма, 90+1), Алли (Сиссоко, 88), Сон Хын Мин (Ламела, 80), Кейн.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джоунс, Янг, Марсьяль, Погба (Мата, 63), Матич, Лингард (Феллаини, 63. Эррера, 70), А.Санчес, Лукаку.
Предупреждения: Дембеле, 13. Джоунс, 38. Янг, 73. Алли, 85.
Судья: Марринер.
31 января. Лондон. Стадион "Уэмбли".
sprut73
Игроку с фамилией Триппьер в нашей лиге пришлось бы не сладко
01:50
Al Rains
Приятный сюрприз...поставить на такой результат не рискнул бы
01:25