"Тоттенхэм" обыграл "Кардифф", "Эвертон" в гостях победил "Лестер"

Состоялись матчи 8-го тура чемпионата Англии. "Тоттенхэм" на своем поле обыграл "Кардифф" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Эрик Дайер.
В других встречах "Эвертон" в гостях победил "Лестер" (2:1), "Борнмут" разгромил "Уотфорд" (4:0), "Вулверхэмптон" обыграл "Кристал Пэлас", "Бернли" и "Хаддерсфилд" сыграли вничью (1:1).
Чемпионат Англии
Премьер-лига
8-й тур
"Тоттенхэм" - "Кардифф Сити" - 1:0 (1:0)
Гол: Дайер, 8.
"Тоттенхэм": Ллорис, Алдервейрелд, Роуз (Дэйвис, 88), Триппьер, Санчес, Сиссоко (Ваньяма, 86), Уинкс, Дайер, Сон Хын Мин (Ламела, 72), Лукас, Кейн.
"Кардифф Сити": Этеридж, Бамба, Экуэле Манга, Беннетт, Моррисон, Раллс, Камараса, Патерсон (Харрис, 78), Артер, Хойлетт (Уорд, 78. Рид, 85), Дж.Мерфи.
Предупреждения: Санчес, 51. Кейн, 59. Алдервейрелд, 68. Артер, 90+5.
Удаление: Раллс, 58.
Судья: Дин.
6 октября. Лондон. Стадион "Уэмбли".
"Лестер" - "Эвертон" - 1:2 (1:1)
Голы: Ришарлисон, 7 (0:1). Рикарду Перейра, 40 (1:1). Сигурдссон, 77 (1:2).
"Лестер": Шмайхель, Рикарду Перейра (Окадзаки, 86), Морган, Магуайр, Чилвелл, Менди, Амарти, Ндиди, Мэддисон (Геззаль, 81), Варди, Ихеаначо (Олбрайтон, 67).
"Эвертон": Пикфорд, Динь, Зума, Кин, Кенни, Сигурдссон, Гей, Дэйвис (Дженк, 71), Уолкотт (Калверт-Льюин, 90+3), Бернард (Шнейдерлен, 90+1), Ришарлисон.
Предупреждения: Амарти, 31. Морган, 43. Дэйвис, 45. Чилвелл, 90+4.
Удаление: Морган, 63.
Судья: Марринер.
6 октября. Лестер. Стадион "King Power Stadium".
"Кристал Пэлас" - "Вулверхэмптон" - 0:1 (0:0)
Гол: Доэрти, 56.
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Шлупп (Серлот, 82), Ван-Биссака, Макартур (Майер, 63), Миливоевич, Таунсенд, Айю (Куяте, 72), Заа.
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Невеш, Хименес (Иван Кавалейру, 75), Элдер Кошта (Саисс, 84), Жота (Траоре, 87).
Предупреждения: Макартур, 30. Коади, 78. Куяте, 88. Хонни Кастро, 88. ван Анхолт, 90+1. Иван Кавалейру, 90+1. Жоау Моутинью, 90+4.
Судья: Оливер.
6 октября. Лондон. Стадион "Selhurst Park".
"Уотфорд" - "Борнмут" - 0:4 (0:3)
Голы: Брукс, 14 (0:1). Кинг, 33 - с пенальти (0:2). Кинг, 45 (0:3). Уилсон, 47 (0:4).
"Уотфорд": Фостер, Каткарт, Кико Фемения, Кабаселе, Холевас, Капуэ, Перейра (Деулофеу, 74), Дукуре, Хьюз (Мариаппа, 55), Дини, Грэй (Саксесс, 55).
"Борнмут": Бегович, Смит, Аке, С.Кук, Фрэнсис, Лерма, Л.Кук (Сермен, 78), Брукс (Гослинг, 70), Кинг, Фрэйзер (Дж.Дефо, 66), Уилсон.
Предупреждения: Кабаселе, 11. Каткарт, 23. Холевас, 68. Сермен, 87. Дукуре, 90.
Удаление: Кабаселе, 32.
Судья: Мосс.
6 октября. Уотфорд. Стадион "Vicarage Road".
"Бернли" - "Хаддерсфилд" - 1:1 (1:0)
Голы: Воукс, 20 (1:0). Шиндлер, 66 (1:1).
"Бернли": Харт, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд (Хендрик, 73), Леннон, Воукс (Выдра, 90), Гвюдмундссон, Барнс (Вуд, 61).
"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен, Леве (Хадергьонай, 86), Дурм, Шиндлер, Хогг, Муй, Притчард, Биллинг, ван Ла Парра (Мунье, 61), Депуатр (Мбенза, 60).
Предупреждения: Депуатр, 59. Ми, 74. Йергенсен, 76. Лоутон, 90+3.
Судья: Кавана.
6 октября. Бернли. Стадион "Turf Moor".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/