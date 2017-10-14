"Тоттенхэм" обыграл "Борнмут" и сократил отставание от "МЮ"

"Тоттенхэм" обыграл "Борнмут" в матче 8-го тура чемпионата Англии. Единственный мяч провел Кристиан Эриксен. "Шпоры" сократили отставание от идущего вторым "Манчестер Юнайтед" до трех очков. Сегодня подопечные Жозе Моуринью не смогли победить "Ливерпуль" (0:0). Также "Тоттенхэм" оторвался на 4 очка от "Челси", который уступил "Кристал Пэлас".

В других поединках игрового дня "Суонси" победил "Хаддерсфилд", а "Бернли" и "Вест Хэм" сыграли вничью.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

8-й тур

"Тоттенхэм" - "Борнмут" - 1:0 (0:0)

Гол: Эриксен, 47.

"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Триппьер, Санчес, Эриксен, Уинкс, Дайер, Алли (Нкуду, 90+3), Сон Хын Мин (Сиссоко, 75), Кейн (Льоренте, 85).

"Борнмут": Бегович, Смит (Дефо, 75), Аке, Дэниэлс, С.Кук, Фрэнсис, Гослинг, Сермен, Л.Кук (Муссе, 83), Станислас (Айб, 75), Кинг.

Предупреждения: С.Кук, 27. Смит, 38. Фертонген, 84. Бегович, 90+3.

Судья: Мэдли.

"Суонси" - "Хаддерсфилд" - 2:0 (1:0)

Голы: Абрахам, 42 (1:0). Абрахам, 48 (2:0).

"Бернли" - "Вест Хэм" - 1:1 (0:1)

Голы: Антонио, 19 (0:1). Вуд, 85 (1:1).